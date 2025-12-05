Da Zerocalcare a Trump passando per Meloni e Landini. Il mondo visto da Osho

«Se Zerocalacare non era già ricco e famoso, a “Più libri più liberi” c’annava pure se c’era Goebbels». Non fa una grinza la battuta di Federico Palmaroli, autore di satira famoso per “Le più belle frasi di Osho”, a commento dell’ennesima e stucchevole polemica di scrittori e sedicenti intellettuali di sinistra contrari alla presenza di una casa editrice accusata di pubblicare autori neofascisti alla fiera della piccola e media editoria in corso a Roma.

Il fumettista romano talmente antagonista da essere diventato mainstream ha cancellato la sua partecipazione alla kermesse – ormai è un vizio – che osa ospitare l’editore Passaggio nel bosco. «Meglio così», dice Palmaroli a Tempi, spiegando che «è un peccato, ma non si possono fare passi indietro», altrimenti si normalizza il fatto che un gruppo di persone decida arbitrariamente chi può partecipare o meno a un evento culturale. «È paradossale che in una manifestazione che si chiama “più liberi” qualcuno voglia impedire a una casa editrice di pagarsi uno stand per vendere libri».

Non è una novità, se qualcuno esprime idee di destra la sinistra reagisce pavlovianamente urlando al pericolo fascismo, «perché questi col fascismo ce magnano, dato che pensano di essere gli unici a poterne parlare. Io credo che a questo clima contribuisca molto il fatto che la destra è al governo: prima un certo pensiero era “tollerato”, ora meno». Con una differenza, fa notare Palmaroli: «L’estrema sinistra, anche quella violenta, è vicina alle posizioni di parte del Campo largo, le organizzazioni di estrema destra non sono amiche del governo, e comunque se scendono in piazza fanno molto meno casino. Onestamente non vedo pericoli fascisti alla fiera romana, soprattutto se si tratta idee espresse nei libri».

Trump “americano a Roma”

Libri di vignette ne ha pubblicati diversi anche lui, e non fa eccezione quest’anno: «Salvo il problema del regalo di Natale con un’idea che fa fine e non impegna», scherza in questi giorni quando parla di “Awanagana” – Cronaca surreale di un mondo reale, da poco uscito per Rai Libri. È la raccolta delle più belle vignette dell’ultimo anno, da settembre 2024 a ottobre 2025, con cui l’autore di satira del Tempo (e ospite fisso alla festa di Tempi a Caorle) fa dire ai protagonisti della politica italiani e mondiali quello che “pensano davvero”.