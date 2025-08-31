Autoritratto trumpiano

Con l’uso sbrigliato del potere esecutivo Donald Trump asseconda il suo istinto di artista del "deal", una forza altalenante che lo porta oggi di qua, domani chissà. Ma con il passaggio al Congresso del One Big Beautiful Bill Act (Obbb), la maxi manovra che distribuisce un’enorme quantità di risorse a debito in vari settori cruciali, per la prima volta il presidente offre un’immagine chiara e stabile dell’America che ha in mente. Nella riforma ci sono innumerevoli tagli e nuove voci di spesa, in diversi casi in aperto contrasto fra loro, ma i numeri, presi nel loro insieme, offrono una radiografia degli Stati Uniti così come li sta plasmando Trump.

La rivolta di libertari e rigoristi

Per difendere quell’immagine, il presidente ha affrontato enormi rischi politici. I 3.300 miliardi di deficit che l’Obbb produrrà sono la goccia che ha fatto sbroccare Elon Musk, la cui lealtà al presidente era già stata messa a dura prova dai dazi e dall’eccessiva rigidità dei suoi precetti anti immigrazi...