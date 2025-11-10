«Attentato di stampo camorristico» contro tre quotidiani in Campania

Un commando armato ha intercettato e svuotato il furgone con le copie di “Metropolis”, “Sannio” e “Roma”, impedendo alle tre testate di arrivare in edicola oggi. La denuncia della Federazione Liberi Editori

«Oggi tre quotidiani aderenti alla Federazione Italiana Liberi Editori non sono arrivati nelle edicole di tutta la Campania a causa di un attentato di stampo camorristico dai contorni ancora poco chiari. Si tratta di Metropolis di Castellamare di Stabia, il Sannio Quotidiano di Benevento e il Roma di Napoli», denuncia il presidente della File, Roberto Paolo.

«Un commando, composto da quattro uomini incappucciati e armati di pistola, intorno alle tre di notte ha intercettato e bloccato il furgone che portava tutte le copie appena stampate dalla tipografia di Caserta al centro di distribuzione regionale di Roccarainola, in provincia di Napoli», spiega Paolo. «I malviventi hanno agito con modalità tipiche della criminalità organizzata davanti al cancello del deposito dell’agenzia di distribuzione Di Canto Spa, incuranti di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Il furgone è stato poi abbandonato a Casalnuovo di Napoli dopo essere stato svuotato di tutte le copie dei giornali».

«Si tratta con tutta evidenza», prosegue il presidente della File, «di un episodio di gravità inaudita che testimonia ancora una volta quanto sia difficile e rischioso fare informazione libera e indipendente nel Meridione d’Italia».

«La File auspica che le forze dell’ordine facciano piena chiarezza su autori e mandanti dell’ignobile gesto. Piena solidarietà della Federazione Italiana Liberi Editori alle redazioni dei tre quotidiani e alle maestranze della filiera che lavorano ogni giorno e ogni notte per garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e a ricevere ogni giorno la copia del proprio giornale».