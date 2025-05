Apple produrrà più iPhone in India, ma non tornerà negli Usa

I dazi imposti da Donald Trump alla Cina saranno un salasso per Apple. Il direttore esecutivo, Tim Cook, ha annunciato che il gigante tecnologico dovrà affrontare maggiori costi fino a giugno per 900 milioni di dollari. Impossibile, ha aggiunto, fare previsioni per quello che succederà dopo l'estate.

Perché Apple non produce negli Usa

Cook ha spiegato che gli iPhone venduti sul mercato americano non saranno più "made in China" ma "made in India" e che il Vietnam diventerà il cuore nevralgico della produzione di iPad ed Apple Watch.

L'amministrazione Trump ha più volte espresso il desiderio che Apple sposti la produzione in America. Il colosso di Cupertino, pur avendo aperto la porta a un investimento di 500 miliardi di dollari nell'arco dei prossimi quattro anni negli Stati Uniti, non ha alcuna intenzione di farlo.

E basta guardare da vicino gli iPhone per capire perché.

Il flop di Motorola e i costi esorbitanti

Apple innanzitutto non ha dimenticato la lezione di Motorola, l'ultimo gra...