L’appello del mistero

Il tempo delle vacanze estive era cominciato con la polemica sui costi dei centri estivi, diventati in alcuni casi troppo alti da sostenere per molte famiglie. Nessuno immaginava che a distanza di un mese saremmo finiti a contemplare il disastro dell’alluvione in Texas, con l’esondazione del fiume Guadalupe che ha provocato un costo altissimo, sì, ma di vite di bambine e ragazze ospiti di un campo estivo.

Il campeggio è un’immagine tipica della gioventù a stelle e strisce, lo abbiamo visto in tantissimi film come luogo simbolico di avventure, amicizia, anche con il tocco romantico del bambino eroe che diventa grande. Ed è diventato l’incubo di ogni genitore, moltiplicato all’ennesima potenza in termini di strazio. «Un’onda anomala che in 45 minuti diventa alta otto metri come una casa di tre piani e centra in pieno un campeggio di bambine, il camp Mystic di Kerrville a ovest di San Antonio, tutto esaurito per la festa dell’indipendenza con 750 bambine, da 7 a 17 anni». I numeri della t...