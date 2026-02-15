Un manuale di resistenza alla «dittatura dell’apocalitticamente corretto»

Sul Foglio, negli anni in cui ci lavoravo, c’era una rubrica intitolata “RIRA”. Titolo di cui per lungo tempo i lettori si chiesero il significato, infine svelato dal direttore: Recensione Incessantemente Richiesta dall’Autore. Era un colonnino di destra a pagina due, 4.500 battute dedicate a libri di amici, conoscenti e simpatici stalker editoriali. C’era anche un’altra rubrica, sempre a pagina due, sempre a destra: “Colonna ruffiana”, nella quale con gentilezza e delicatezza autoironica un cronista parlamentare raccontava gossip che non infastidivano i politici che ne erano protagonisti. Bene. Oggi recensisco un libro di Claudio Cerasa, attuale direttore del Foglio, collega per alcuni anni nella redazione di Lungotevere Raffaello Sanzio, amico e responsabile della messa in pagina dei pezzi che una tantum ancora invio alla testata fondata da Giuliano Ferrara. Ma non me l’ha chiesto lui. Anzi, leggendolo, pur non potendo contestare i dati, i numeri, le statistiche… insomma i fatti che ...