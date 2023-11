La popolarità di un autore, o di un’opera letteraria, segue spesso un processo ondivago. A un periodo di successo, di conoscenza, segue talvolta un tempo di dimenticanza, di oscuramento. Se penso a ciò che sono stati per molti di noi alcuni grandi della letteratura francese del Novecento e alla loro caduta in una zona d’ombra negli anni contemporanei, mi chiedo: perché? Mi riferisco a François Mauriac, a Georges Bernanos, a Paul Claudel, e potrei continuare anche con altri nomi. Charles Péguy è conosciuto praticamente soltanto nel mondo di Cl. È stato don Giussani a farlo tradurre in italiano da Mimmi Cassola, a commentarlo e farlo leggerle a un numero notevole di giovani.

La compagnia dell’Eterno

Lo stesso è accaduto a L’Annuncio a Maria di Paul Claudel, di cui oggi voglio parlarvi. Si tratta di una pièce teatrale la cui realizzazione in sala ha occupato molti anni della vita dell’autore francese che aveva immaginato diversi finali. Claud...