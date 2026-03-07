Allucinazione Epstein

La pubblicazione di circa tre milioni di documenti dal faldone su Jeffrey Epstein ha aggiunto alcuni nuovi elementi di conoscenza e piste investigative su persone coinvolte nell’enorme network di relazioni del finanziere e criminale pedofilo, morto suicida in carcere nel 2019. Le conseguenze più evidenti delle rivelazioni sono le inchieste sul già principe Andrew – declassato a semplice Andrew Mountbatten-Windsor – e sull’ex ministro e ambasciatore britannico Peter Mandelson, entrambi indagati per diffusione di informazioni riservate e condotte improprie nell’ambito delle proprie funzioni. Ma i file di Epstein hanno fornito anche una valanga di impressioni sgradevoli, oscenità, rapporti sconvenienti, relazioni ambigue, situazioni promiscue e scandali veri o potenziali che coinvolge un’ampia selezione dell’élite economica e politica che si è trovata a vario titolo in quegli scambi. Chi è stato sull’isola in cui Epstein attirava le sue giovanissime vittime? Chi ha accettato un passaggio ...