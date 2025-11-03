Africa, le guerre dimenticate
Pubblichiamo il video dell'incontro che si è tenuto il 21 ottobre 2025 all'Auditorium comunale di San Fermo della Battaglia (Como) sulle crisi in Sudan, Congo, Sahel e Nigeria
Il 21 ottobre 2025, presso l’Auditorium comunale di San Fermo della Battaglia (Como), il Centro culturale Paolo VI ha organizzato l’incontro Africa. Le guerre dimenticate al quale ha partecipato il giornalista di Tempi, Leone Grotti, introdotto dal membro del direttivo del Centro, Andrea Puglia.
Durante la conferenza è stato realizzato un focus sulle principali crisi africane: Sudan, Congo, diffusione del terrorismo jihadista nel Sahel e persecuzione dei cristiani in Nigeria.
