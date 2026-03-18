Africa: le guerre dimenticate
Il 20 marzo 2026 alle 20.30 presso il Centro Cittadella in corso Elvezia 35 a Lugano si terrà l'incontro dal titolo "Africa: le guerre dimenticate" con Leone Grotti
Il 20 marzo 2026 alle 20.30 presso il Centro Cittadella in corso Elvezia 35 a Lugano si terrà l’incontro dal titolo “Africa: le guerre dimenticate“.
L’appuntamento è inserito nella rassegna “Profezie per la pace” proposta alla città da Gioventù Studentesca.
Interviene Leone Grotti, giornalista di Tempi.
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