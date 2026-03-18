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Africa: le guerre dimenticate

Di Redazione
18 Marzo 2026
Il 20 marzo 2026 alle 20.30 presso il Centro Cittadella in corso Elvezia 35 a Lugano si terrà l'incontro dal titolo "Africa: le guerre dimenticate" con Leone Grotti
Una moschea distrutta dai bombardamenti a Khartoum
Una moschea distrutta dai bombardamenti a Khartoum, in Sudan (foto Ansa)

Il 20 marzo 2026 alle 20.30 presso il Centro Cittadella in corso Elvezia 35 a Lugano si terrà l’incontro dal titolo “Africa: le guerre dimenticate“.

L’appuntamento è inserito nella rassegna “Profezie per la pace” proposta alla città da Gioventù Studentesca.

Interviene Leone Grotti, giornalista di Tempi.

Il volantino dell'incontro sui conflitti in Africa che si terrà venerdì 20 marzo a Lugano
Il volantino dell’incontro sui conflitti in Africa che si terrà venerdì 20 marzo a Lugano
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