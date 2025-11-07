Affari più Cina. Bye-bye sinistra riformista

Su Policy maker Beatrice Calò scrive: «Una parte dell’area riformista valuta di non partecipare alla riunione preliminare con Bonaccini, prevista per oggi, come segnale politico. I nomi riportati da la Repubblica — Lorenzo Guerini, Filippo Sensi, Graziano Delrio, Pina Picierno, Giorgio Gori, Marianna Madia, Lia Quartapelle — sono gli stessi che presenziano, o talvolta presentano, i vari comitati, associazioni e spazi di dibattito inaugurati negli ultimi mesi, dal Circolo Matteotti ai progetti di Ernesto Maria Ruffini e Delrio, tutti impegnati nel tentativo di costituire quella tenda riformista diventata ormai il leit motiv dei critici della segreteria Schlein. Oggi a guidare la fronda ci sarà Simona Malpezzi, pronta a chiedere una linea più autonoma rispetto a quella della segretaria e a criticare Bonaccini per il suo presunto “appiattimento”. Dall’interno dell’area riformista si chiede più equilibrio nella gestione del partito e una linea che non spinga il Pd troppo a sinistra. I rifo...