Stato-protettore, Stato-investitore, Stato-doganiere, Stato-promotore, Stato-strategico sono solo alcune delle espressioni ricorrenti negli ultimi anni nel dibattito politico e accademico. Sembra che, da dopo la pandemia, le classi dirigenti occidentali abbiano soltanto un punto in mente: lo Stato e il suo ritorno nell’economia. Questo attivismo smanioso viene giustificato alla luce di numerose emergenze: la ripresa post-pandemica, la guerra in Ucraina, le politiche ambientali, la ridefinizione delle catene di approvvigionamento, la competizione tecnologica e industriale. È chiaro che in un mondo dove si ridefiniscono i paradigmi, in cui si passa dalla globalizzazione a forme di regressione della stessa, la politica e di conseguenza lo Stato possano avere un ruolo di maggior protagonismo per guidare o stabilizzare la transizione, ma ciò che impressiona è l’assolutizzazione del concetto del ritorno dello Stato a tutto raggio che oramai pervad...