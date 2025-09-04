I tre messaggi lanciati da Xi Jinping alla parata militare

«Senza Partito comunista non esiste la nuova Cina». È l'inno rivoluzionario, ad altissimo tasso patriottico e nazionalista, che il coro di migliaia di elementi cantava ieri in Piazza Tiananmen mentre i 50 mila invitati (l'accesso ovviamente non era libero) alla parata militare più imponente degli ultimi decenni sventolavano la bandiera rossa a cinque stelle. La stella centrale, quella più grande e luminosa, ha voluto ribadire ancora una volta Xi Jinping, celebrando di fianco a Vladimir Putin e a Kim Jong-un l'80mo anniversario della sconfitta del Giappone, è il Partito, incarnato dal suo leader: Xi appunto.

Il dittatore cinese, vestito alla Mao Zedong (anche se la giacca con il colletto tagliato in realtà non fu introdotta dal Grande timoniere ma da Sun Yat-sen), ha inscenato uno spettacolo imponente per lanciare tre messaggi alla Cina e al mondo intero.

La Cina è e resta comunista

Il primo e più importante, anche se dagli osservatori oc...