“White Raid” inizia bene ma alla fine il “colpo nella tormenta” è di sonno

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante White Raid - Colpo nella tormenta ★ Di Daniel CalparsoroDove vederlo: Prime Video Action spagnolo che parte bene per poi perdersi male. Una tormenta di neve imperversa sulla Spagna e un’autostrada è completamente bloccata dal traffico. L’ambientazione è suggestiva, la premessa promette un po’ di tensione: un gruppo di criminali organizzati decide di rapinare un furgone portavalori liquidando chiunque provi a fermarli, mentre il maltempo trasforma il luogo in una trappola claustrofobica. Per venti minuti si intravede un heist movie atipico, dove la tempesta dovrebbe ergersi a protagonista, anche perché l’attore principale scimmiotta male Bruce Willis di Die Hard e sembra improbabile come ...