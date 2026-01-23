“White Raid” inizia bene ma alla fine il “colpo nella tormenta” è di sonno

Si rovina da sé il thriller spagnolo disponibile su Prime. Meglio, sempre in streaming, ripescare lo spettacolare “Gravity” o il sottovalutato “Salvador” di Stone. “La maschera di ferro” non ha sotto niente. I film della settimana
Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
White Raid - Colpo nella tormenta ★
Di Daniel CalparsoroDove vederlo: Prime Video
Action spagnolo che parte bene per poi perdersi male. Una tormenta di neve imperversa sulla Spagna e un’autostrada è completamente bloccata dal traffico. L’ambientazione è suggestiva, la premessa promette un po’ di tensione: un gruppo di criminali organizzati decide di rapinare un furgone portavalori liquidando chiunque provi a fermarli, mentre il maltempo trasforma il luogo in una trappola claustrofobica. Per venti minuti si intravede un heist movie atipico, dove la tempesta dovrebbe ergersi a protagonista, anche perché l’attore principale scimmiotta male Bruce Willis di Die Hard e sembra improbabile come ...
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