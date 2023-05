Un’inchiesta del Financial Times ha appurato che fra il 2018 e la vigilia dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 Evgenij Prigozhin, il fondatore del celeberrimo Gruppo Wagner, ha registrato entrate per 250 milioni di dollari provenienti da oro, petrolio, gas e diamanti con cui vari paesi africani e mediorientali hanno pagato i servizi dei suoi mercenari. Un mese dopo il servizio del Financial Times è apparso, acquistabile online, Global Private Military Services Industry Research Report 2023, un rapporto sulle Società militari private (Smp) che stima a 204 miliardi e 346 milioni di dollari le entrate del mercato dei servizi militari privati nel 2022. In base alle attuali tendenze, le proiezioni del rapporto indicano che il volume di affari toccherà i 316 miliardi di dollari nel 2028.

La Compagnia militare privata Wagner è senz’altro il network di mercenari più famoso del mondo, ma è il classico albero che nasconde la foresta non solo perché fino a un anno fa le s...