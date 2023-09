Voglio un Movimento “spericolato“!

Riflessioni e proposte dei Mpv con altre realtà pro life del territorio nazionale per una concertazione permanente e comune. Rendiamo protagonisti i Movimenti per la vita, ascoltiamo la loro voce.

Il Convegno sarà in presenza.

Programma:

Sabato mattina 30/09

Ore 9. 30

Accoglienza e saluti della presidente del Mpv di Varese, Vittoria Criscuolo e del vicepresidente del Mpv nazionale e presidente di Federvita Trentino-Alto Adige, Pino Morandini. Saluti in video conferenza della presidente del Movimento per la vita nazionale, Prof. Marina Casini

Relazioni.

Ore 10.00

Dott. Pino Morandini: “Il Mpv italiano: storia, laicità, sviluppo, futuro”

Ore 10.45

Dott. Medua Boioni Dedé: “Prima del concepimento: il valore dell’educazione alla regolazione naturale della fertilità”

Ore 11.30

Prof. Francesco Agnoli: “Filosofia della nascita”

Ore 12.15

L’esperienza di Associazioni e il fare “Rete” sul territorio, coordina dott. Donata Magnoni, responsabile del Cav di Varese: “ Insieme per la vita” a Varese e provincia, Alleanza Cattolica, Advm, RNS, Divina Misericordia, CLOMB, Mpv Varese, Cav Valceresio, Cav Malnate, Comboniani, Istituto Maria Ausiliatrice, ex allieve Salesiane, Nuovi Orizzonti…

Saluti del Vicario Episcopale della zona di Varese don Franco Gallivanone

Ore 13.00 pausa pranzo

Sabato pomeriggio 30/09

Ore 14.00 : ripresa dei lavori

L’esperienza del Mpv di Varese: fare “ rete” nel web, il sito e il libro “Una chat per la vita. 50 storie di speranza”: dott. Susanna Primavera e prof. Vittoria Criscuolo

Ore 14.45

Le ragioni della presenza nella società del Mpv: S. E. Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano

Ore 16.15

Prof. Benedetto Rocchi: “Riflessioni sul costo economico e sociale dell’aborto legale”

Ore 17.00

Prof. Carlo Bellieni: “I 1000 giorni d’oro del bimbo”

Ore 17.45

Gruppi di lavoro dei Mpv, dei Cav e Sav, delle Case di accoglienza: coordina Stefano Di Battista, giornalista, Presidente del Mpv Ambrosiano, Presidente del Copercom

Ore 19.00

Recita del Santo Rosario per la Vita guidato da don Giorgio Longo

dopo cena:

Ore 21.30

Presentazione della mostra “Con gli Angeli” del Movimento per la vita di Varese, a cura di Susanna Primavera, Consigliere MPV Varese e di Zoraya Martinez, Presidente Ex Allieve Maria Ausiliatrice Varese

Momento conviviale (musica, canti, ecc.)

Domenica mattina 1/10

Ore 8.30

Sintesi dei gruppi di lavoro

Ore 9.00

Dott. Claudio Larocca (vicepresidente del Mpv nazionale, presidente di Federvi.P.A. Piemonte) “ Il ruolo del padre di fronte alla vita che nasce. Accoglienza della maternità difficile”

Ore 9.45

La parola ai Presidenti delle Federazioni per la vita: coordina dott. Elisabetta Pittino, presidente di Federvita Lombardia

Ore 10.30

Prof. Massimo Gandolfini: “ Disforia di genere, aspetti scientifici e antropologici”

Ore 11.00

Tavolo delle realtà pro-life italiane. Sono stati invitati: Mpv, Associazione Papa Giovanni XXIII, Family Day, Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità, Associazione Difendere la Vita con Maria, Donum vitae, Ora et labora, La vigna di Rachele, Pro Vita e Famiglia, Liberi in veritate, La Quercia Millenaria, Associazione per la Postulazione della Causa dei bimbi non nati martiri,40 days for life: coordina Prof. Massimo Gandolfini, presidente del Family day

Ore 12.30

Proposte finali: dott. Pino Morandini

Considerazioni conclusive: Prof. Vittoria Criscuolo

La Santa Messa sarà celebrata alle 12.45 dal Vicario Episcopale per la zona di Varese, don Franco Gallivanone.

Pranzo

