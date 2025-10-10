Voglia di Coen? C’è di meglio di “Honey Don’t!”

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Honey Don’t! ★★

Di Ethan CoenDove vederlo: al cinema

Thriller tra il grottesco e il pop: in realtà vorrebbe essere una rivisitazione postmoderna del cinema noir o almeno di qualche suo elemento, ma l’esito è un travestimento goffo che funziona poco. Margaret Qualley veste i panni di Honey O’Donahue, investigatrice privata della California che cerca di fare luce su un sinistro incidente; tutto sommato funziona, e funziona anche nei momenti comici. Meno riusciti i personaggi di contorno, specie Chris Evans alle prese con un ruolo mal scritto. L’impressione è che Ethan Coen, al secondo film in solitaria, sia un buon regista ma fragile sul piano della scrittura e dell’originalità. Niente a c...