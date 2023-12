Notizie dai confini orientali della Repubblica d’Armenia, in Italia siamo in pochissimi a portarvele sui carretti, fresche fresche, appena colte, interessano? Mi pare di sentire la risposta che per buona educazione, per paura di essere sgradevoli con questo venditore di news caucasiche, non osate pronunciare: “Le sappiamo a memoria le vostre news. Ma sì, c’è un genocidio in corso, colpisce il popolo cristiano del Nagorno-Karabakh ad opera dell’alleanza turco-azera, e se non viene fermato travolgerà l’intera Armenia, coi suoi tre milioni di abitanti. Ma che ci possiamo fare? Volete un’altra guerra?”.

Queste frasi lo so che vi si rigirano nel cervello, ma vi vergognate anche solo a pensarlo, e ci date monetine di condiscendenza. Dai che lo so, come Molokano sono in odore di eresia, magari un “cristianista”, che sventola vessilli di una fede che non c’è più. Sperate solo per scomunicarmi – dai, ammettetelo – che proclami la necessità di una ...