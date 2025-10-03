Vietato perdere “Una battaglia dopo l’altra”

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Una battaglia dopo l’altra ★★★★

Di Paul Thomas AndersonDove vederlo: al cinema

Grande, complesso affresco dell’America di oggi, tra suprematisti bianchi, massoni, Black Power perfido e traditore, paranoia e violenza. Sembra un film allucinato, diversissimo dagli altri film di Paul Thomas Anderson: è un grande film d’azione che però mette in canna pallettoni di propaganda di destra e di sinistra, qualunquismo e, se si legge tra le righe, anche vere schegge d’Ideale. Citazionista ben oltre Tarantino: parte in territorio cospirazionista con Leonardo DiCaprio e la sua bella virago che sembrano fare il verso a Bonnie & Clyde per poi dirigersi verso il thriller narcomessicano, la blaxploit...