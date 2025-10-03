Contenuto riservato agli abbonati

Vietato perdere “Una battaglia dopo l’altra”

Di Simone Fortunato
03 Ottobre 2025
Anderson porta al cinema un grande affresco delle contraddizioni dell’America di oggi. Citatissimo “Django Unchained”, “Escobar” per fortuna no. “Armand” filmone mancato. Le recensioni della settimana
Fotogramma del film “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
Una battaglia dopo l’altra ★★★★
Di Paul Thomas AndersonDove vederlo: al cinema
Grande, complesso affresco dell’America di oggi, tra suprematisti bianchi, massoni, Black Power perfido e traditore, paranoia e violenza. Sembra un film allucinato, diversissimo dagli altri film di Paul Thomas Anderson: è un grande film d’azione che però mette in canna pallettoni di propaganda di destra e di sinistra, qualunquismo e, se si legge tra le righe, anche vere schegge d’Ideale. Citazionista ben oltre Tarantino: parte in territorio cospirazionista con Leonardo DiCaprio e la sua bella virago che sembrano fare il verso a Bonnie & Clyde per poi dirigersi verso il thriller narcomessicano, la blaxploit...

