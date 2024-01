Educazione, cultura, formazione. Tre parole semplici. Ma capaci di cambiare davvero le cose. È questo il messaggio risuonato forte venerdì 24 novembre durante il momento di riflessione promosso dal Comitato per le Pari opportunità dell’Università Cattolica in ricordo di Giulia Cecchettin. «Oggi siamo al fianco di tutte le vittime di violenza e delle tragedie che si consumano in un clima che minaccia la speranza», ha detto Raffaella Iafrate, Prorettrice delegata per le Pari opportunità dell’Università Cattolica, rivolgendosi a chi ha partecipato all’iniziativa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra ogni 25 novembre dal 1999. «La violenza è l’esito di una cultura della sopraffazione e della disuguaglianza e di un pericoloso sbilanciamento su elementi emotivo-affettivi a discapito di quelli che possiamo definire etico-sociali». Per questo motivo «non dobbiamo accontentarci di interventi bas...