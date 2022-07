Ecco una nuova puntata della nostra rubrica La Chiesa di domani. Dopo aver dedicato i primi approfondimenti ad alcune considerazioni sulla vita cristiana di oggi, abbiamo poi incontrato una comunità: Simone di Cirene. Oggi ne incontriamo un'altra: la comunità parrocchiale di santa Giulia di Torino, un'esperienza molto singolare per ragazzi giovani e famiglie, nata intorno ai preti della Fraternità San Carlo negli ultimi anni.

Lo senti, il vociare impaziente?

Bussano alla porta

Così facciamo noi, tutta la vita.

Alla ricerca di una casa del cuore in cui sentirci chiamati.

Saperci amati.

Questa poesia, il cui autore per discrezione ha voluto rimanere nascosto, si trova all’ingresso della casa parrocchiale di Santa Giulia e va al cuore dell’esperienza che anima oggi quelle antiche mura.

Le voci sono quelle dei tanti bambini che ogni giorno popolano la casa parrocchiale e l’oratorio, insieme ai ragazzi delle medie, delle superiori, agli universitari, e soprattutto insieme alle fami...