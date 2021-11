Nei prossimi giorni gli abbonati di Tempi riceveranno a casa (e presto potranno sfogliare anche online) il numero del mensile di novembre. È un numero un po’ particolare, potremmo dire “speciale” perché in larga parte dedicato a Luigi Amicone.

A ricordare la figura del nostro fondatore saranno Giancarlo Cesana, Davide Prosperi, Francesco Valenti, Emiliano Ronzoni, Mario Sala, Lodovico Festa, Antonio Simone, Marco Cobianchi, Fred Perri, Marina Corradi.

Nel numero troverete anche la lettera che Amicone scrisse ai figli – lettera che è stata letta durante le esequie – e le parole pronunciate durante il funerale dalla figlia Gloria. Da ultimo, anche il racconto che Amicone stesse fece del suo incontro con Vaclav Havel.

Mini abbonamento

Poiché abbiamo ricevuto diverse richieste da parte di non abbonati di poter acquistare il numero speciale, abbiamo deciso, in via eccezionale, di aprire la possibilità di acquistarlo singolarmente grazie a un mini-abbonamento di un mese (che oltre a farvi avere la copia cartacea via posta dà la possibilità di accedere a tutti i contenuti premium del nostro sito, sfogliatore compreso), da effettuare tassativamente entro il 15 novembre.

Chi desiderasse ordinarlo, può farlo cliccando qui.

Ovviamente restano valide le altre forme di abbonamento, che trovate riassunte qui.