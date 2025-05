Un film per provare l’ebbrezza di tifare per i cattivi. E altre chicche

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Uomini e filo spinato ★★

Di Lamont JohnsonAnno di uscita: 1970Dove vederlo: Prime Video

Chicca notevole ritrovata nello sterminato catalogo Prime Video. L’avevo visto anni fa su una Vhs scrausa e da allora non lo ritrovavo più. Si tratta di uno dei rarissimi film in cui i nazisti sono buoni e cattivi. O meglio, diciamo che il film racconta di prigionieri tedeschi che devono scappare da un campo di prigionia scozzese. Ce la faranno? Il film ha una buona tensione e mette lo spettatore nella difficile posizione di tifare per i cattivi. Girato con professionalità, poco visto in generale, uscito all’inizio degli anni Settanta. Appare un po’ datato a distanza di tanti anni. Titolo osceno.

Maverick ★★★

Di Richard DonnerAnno di uscita: 1...