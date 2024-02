Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Il colore viola ★★

Di Blitz Bazawule

Dove vederlo: al cinema

Rifacimento musical del film non eccelso di Steven Spielberg del 1985. È la favola di una Cenerentola nera attraverso decenni di storia americana. Il film originale contava buone interpreti e una regia che galleggiava tra il melodramma e la tragedia e faceva dimenticare una sceneggiatura un po’ telefonata. Qui, le interpreti buone non mancano ma funziona poco la musica con la storia. L’idea è quella che il blues che poi diventa gospel sia mezzo e occasione di riscatto, ma la narrazione è poco coesa, a volte l’impressione è che la musica stemperi sin troppo la tragedia, mentre le parti non musicali sono prevedibilissime.

Past Lives ★★★

Di Celine Song

Do...