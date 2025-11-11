Non si può rendere questa Ue un po’ più democratica?

Su Open Gianluca Brambilla scrive: «Dopo oltre 24 ore di negoziati, i ministri dell’Ambiente Ue hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul target climatico per il 2040. Nella mattinata di martedì, i ventisette ministri dell’Ambiente Ue si sono riuniti nella capitale belga per discutere e approvare il nuovo target di riduzione delle emissioni. Mettere tutti d’accordo sembrava una missione impossibile. E infatti le trattative si sono prolungate ben oltre il previsto, al punto che la presidenza danese, intorno alle 2 di notte, ha sospeso i lavori e fissato la ripresa dei negoziati per il giorno seguente. Nella mattinata di mercoledì, l’intesa è arrivata, grazie a un testo di compromesso che ha convinto alcuni Paesi della minoranza di blocco — guidati dall’Italia — a votare a favore. Sulla carta, il target per il 2040 è solo un altro numero da aggiungere alla lunga lista di obiettivi climatici, ma quello su cui si discute da ieri a Bruxelles pesa come un macigno, perché defin...