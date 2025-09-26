Nessuno crede più nella vittoria dell’Ucraina

Esattamente un anno fa, a un mese dall'inizio della spettacolare offensiva ucraina nel Kursk, poi rivelatasi fallimentare, come dichiarato pochi giorni fa dall'ex comandante delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny, Volodymyr Zelensky era tornato a parlare di «vittoria» e tutti i giornali del mondo gli facevano volentieri da grancassa mediatica. Ursula von der Leyen si diceva interessata al «piano di vittoria» stilato da Kiev e anche Joe Biden non escludeva la possibilità di un trionfo militare.

«L'Ucraina può vincere»

Un anno dopo è tutto cambiato. Questa volta è stato Donald Trump a scrivere su Truth che «l'Ucraina, con il sostegno dell'Unione Europea, può combattere e riconquistare tutti i suoi territori» persi durante il conflitto. Eppure, vuoi per un riflesso pavloviano per cui i media tendono sempre a giudicare negativamente ciò che sostiene il presidente americano, vuoi per una rinnovata consapevolezza della gravità della situazione, nessuno sembra convinto che Kiev possa davv...