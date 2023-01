Soledar è caduta in mano ai russi, secondo quanto riferisce il ministero della Difesa di Mosca, il quale attribuisce la vittoria «al costante fuoco di artiglieria e attacchi aerei e missilistici». E sottolinea: «Abbiamo ucciso più di 700 soldati ucraini in tre giorni». Fondamentale nell'assalto è stato il ruolo della Wagner di Evgeny Prigozhin, secondo cui la città nella regione di Donetsk può essere utilizzata come base per portare a termine l'accerchiamento di Bakhmut, centro fondamentale da cui poi dilagare nella regione del Donbass.

L'Ucraina si ritira da Soledar per evitare un massacro

L'Ucraina ha negato che la battaglia sia già finita, sostenendo che gli scontri a fuoco proseguono. I giornalisti della Cnn, posizionati a 4 chilometri dalla città, hanno spiegato che «è in corso quello che sembra essere un ritiro abbastanza organizzato». Il ritiro strategico avrebbe l'obiettivo di evitare un ulteriore massacro.

Come dichiarato alla Cnn in mattinata da un soldato ucraino su...