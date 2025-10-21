Bluff e contro-bluff sull’Ucraina. Una sola certezza: l’Ue non conta nulla

Donald Trump non ha parlato della russificazione del Donbass nella recente telefonata con Putin e auspica una soluzione che congeli la linea del fronte sulle attuali posizioni, come ha dichiarato pubblicamente, oppure durante il suo vertice a porte chiuse col presidente ucraino ha malamente invitato Zelensky ad accettare le condizioni di Mosca per un cessate il fuoco, che comporterebbero la cessione dei governatorati di Donetsk e Lugansk a Mosca, compresi territori che le truppe russe non occupano attualmente, come sostengono fonti giornalistiche (prime fra tutte il Financial Times)?

Putin ha davvero offerto uno scambio coi territori ucraini controllati dai russi nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, oppure si è semplicemente dichiarato disponibile a rinunciare all’offensiva sulle aree dei due governatorati suddetti ancora sotto controllo degli ucraini, in cambio del loro totale ritiro dal Donetsk (come ipotizza euromaidanpress)?

Zelensky è sincero quando si dice soddisfatto dell’...