Tutto per costruire la pace

Fine 1945. Una stanza di quattro metri quadrati. È l’abitazione di Takashi Paolo Nagai a Nagasaki: Nyokodo (il luogo dell’amore a sé stessi), così ha voluto chiamarla. 2025, ottant’anni dopo. Sul palco del teatro tre teli trasparenti bianchi, uno frontale e due di quinta, cinque attori e una cantante lirica. La stessa essenzialità della casa e della vita del dottor Nagai, medico radiologo, dopo l’esplosione della bomba atomica su Nagasaki, l’8 agosto 1945. Nagai. L’uomo che portò la pace a Nagasaki è una pièce del Teatro degli Scarrozzanti con la regia di Andrea Carabelli e Massimo Morelli, e il teatro è meglio vederlo in sala (le date del tour italiano le trovate qui). Io l’ho visto a Roma, al Teatro Marconi, il 16 ottobre 2025. Però poi ho voluto comprare il libro, per memorizzare lo struggente impatto dell’evento. La “magia” della scienza atomica E l’evento è questo: un uomo vissuto per curare gli altri, morto di leucemia a quarantaquattro anni, testimonia che per costruire la pace ...