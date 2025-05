Trump vs Harvard, quante esagerazioni (ma è quello che vogliono gli americani)

La questione della guerra Trump-Harvard è deflagrata anche sui media italiani, con grande clamore. Inutile dire che, per chi conosca il sistema universitario italiano e americano, nonché la situazione sociale effettiva, le notizie sono esagerate da tutti i lati. Non è vero che alla Harvard University gli ebrei siano perseguitati in stile nazista, come racconta l’amministrazione Trump, così come non è vero che l’amministrazione non abbia né ragioni né diritti rispetto all’università privata ed elitaria di Harvard. I fatti sono nel mezzo. Sì, dall’ottobre 2023 c’è stata una manifestazione continua, da parte di alcuni studenti, a favore di Hamas. Il non averli perseguiti è costato alla rettrice di Harvard il posto anche se al governo c’erano i dem.

Il governo Trump, con i soliti toni apocalittici, ha chiesto in molti modi alle università, e in particolare ad Harvard, di proteggere gli studenti ebrei da bullismo e maltrattamenti (quasi sempre verbali). Harvard si rifiuta e il presidente ta...