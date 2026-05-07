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Vuoi dare lezioni di criminalità a un Papa nato a Chicago?

Di Berlicche
07 Maggio 2026
Altro che Leone XIV «debole sulla criminalità», come dice Trump: si dice che la Chiesa è “esperta in umanità” proprio perché conosce come nessun altro la “selvaggia efferatezza” di cui l’uomo è capace
Papa Leone XIV in visita al carcere di Bata, Guinea Equatoriale, 22 aprile 2026 (foto Ansa)
Papa Leone XIV in visita al carcere di Bata, Guinea Equatoriale, 22 aprile 2026 (foto Ansa)

Mio caro Malacoda, stavolta l’hai fatta grossa. Che cosa ti è venuto in mente di suggerire al confratello tentatore e suggeritore delle esternazioni di Donald Trump di attaccare il Papa? Certo, non è il primo potente della storia che lo fa. Ai cristiani, questa piccola setta nata in Palestina duemila anni fa, sin dall’inizio gli imperatori romani hanno fatto capire come va il mondo: gli hanno ucciso il primo Papa. Prima ancora gli hanno crocefisso il fondatore. Poi decapitato l’apostolo delle genti. Quanto agli altri: Andrea martirizzato a Patrasso, Giacomo il Maggiore ucciso per ordine di Erode Agrippa, Filippo lapidato a Hierapolis, Bartolomeo decapitato in Armenia, Tommaso trafitto da una lancia a Mylapore, Matteo ucciso con un’ascia in Etiopia, Giacomo il Minore gettato dal Tempio e lapidato a Gerusalemme, Simeone martirizzato in Armenia, Giuda Taddeo in Siria. E quindi lo schiaffo di Anagni, l’esilio di Avignone, i pontefici “prigionieri in Vaticano” dal 1870 al 1929, l’ironia su...

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