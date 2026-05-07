Vuoi dare lezioni di criminalità a un Papa nato a Chicago?

Mio caro Malacoda, stavolta l’hai fatta grossa. Che cosa ti è venuto in mente di suggerire al confratello tentatore e suggeritore delle esternazioni di Donald Trump di attaccare il Papa? Certo, non è il primo potente della storia che lo fa. Ai cristiani, questa piccola setta nata in Palestina duemila anni fa, sin dall’inizio gli imperatori romani hanno fatto capire come va il mondo: gli hanno ucciso il primo Papa. Prima ancora gli hanno crocefisso il fondatore. Poi decapitato l’apostolo delle genti. Quanto agli altri: Andrea martirizzato a Patrasso, Giacomo il Maggiore ucciso per ordine di Erode Agrippa, Filippo lapidato a Hierapolis, Bartolomeo decapitato in Armenia, Tommaso trafitto da una lancia a Mylapore, Matteo ucciso con un’ascia in Etiopia, Giacomo il Minore gettato dal Tempio e lapidato a Gerusalemme, Simeone martirizzato in Armenia, Giuda Taddeo in Siria. E quindi lo schiaffo di Anagni, l’esilio di Avignone, i pontefici “prigionieri in Vaticano” dal 1870 al 1929, l’ironia su...