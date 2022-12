Quattro capi di imputazione durissimi che potrebbero marcare la fine della carriera politica di Donald Trump. Oppure riavvampare le fiamme del suo sostegno. La Commissione del Congresso sui fatti del 6 gennaio 2021 (a guida Democratica) ha chiesto l'incriminazione per l’ex Presidente Usa con l’accusa di aver incitato, assistito e aiutato l’insurrezione a Capitol Hill; ostruito le procedure ufficiali; cospirato contro gli Stati Uniti d’America attraverso false dichiarazioni. Un menù fatto e finito per legare mani e piedi a The Donald.

Il consenso di Trump alla prova

Ci sono voluti 18 mesi di indagini e, soprattutto, di valutazioni prettamente politiche, per arrivare a questo punto. Ora il dipartimento di Giustizia può anche decidere di non dare seguito quanto riferito dal Congresso, anche se le considerazioni in merito staranno sicuramente riempiendo le giornate di Merrick Garland, il procuratore generale.

La manovra sembra essere finalizzata a rendere Trump inoffensivo e a deleg...