«Trump può giocare con i dazi perché l’Ue è divisa. E i dati non lo puniscono (per ora)»

Guido Lorenzoni è professore di economia alla Booth University di Chicago e ricercatore associato del National Bureau for Economic Research. Già condirettore del Journal of the European Economic Association e direttore associato dell’American Economic Review, è attualmente co-curatore del Journal of Political Economy. Ha accettato di rispondere alle domande Tempi a proposito della faticosamente raggiunta intesa tra Unione Europe e Stati Uniti sui dazi.

Professore, in Europa l’accordo di massima sui dazi fra Usa e Ue viene presentato come un successo per l’amministrazione Trump e una grossa sconfitta per l’Unione Europea. È così anche in prospettiva? Le conseguenze dell’accordo premieranno gli Stati Uniti e puniranno l’Unione Europea?

Non è facile rispondere. È vero che i dazi Usa andranno in gran parte a colpire soprattutto i consumatori americani, ma ci saranno anche effetti positivi: già stanno entrando e ancor più entreranno soldi nelle casse pubbliche. I consumatori americani dovra...