Da Trump ci si aspetta più politica e meno propaganda

Su Politico Eli Stokols, Jake Traylor e Jordain Carney scrivono: «President Donald Trump, appearing fed up, accused the Russian President Vladimir Putin of spouting "bullshit" and said Tuesday he was "very strongly" considering supporting a punishing sanctions bill to bring Russia to heel».

Politico spiega come Trump si sia stufato delle "stronzate" di Vladimir e si appresti a tenere una linea "dura" verso Mosca. Nella nuova Casa Bianca si era convinti che fosse possibile separare in tempi brevi la Russia dalla Cina e si era agito di conseguenza. Ma i legami tra Xi Jinping e Putin sono fondati non solo su interessi ma anche su prospettive politiche più forti di quelle che Trump sconsideratamente riteneva, e ora si tratta di capire se Washington riuscirà a fare una vera politica internazionale, e non solo personalismo propagandistico.

* * *

Su Formiche Matteo Dian, professore associato di Storia e relazioni internazionali dell’Asia orientale presso l’Università di Bologna, dice: «Tutta ...