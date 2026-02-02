Trump fa il bullo coi danesi, ma sull’Artico qualche ragione ce l’ha

I modi scomposti del presidente statunitense e le iniziative russe e cinesi, la posizione dell'Italia e la crisi in Olanda. Rassegna ragionata dal web
Su Huffington post it Angela Mauro scrive:
«Il segretario della Nato interviene in commissione a Bruxelles: tante domande sull’accordo con gli Usa sulla Groenlandia, ma lui non svela nulla: “Ha ragione sulla sicurezza nell’Artico”. E ancora: “Pensate che l’Ue possa difendersi da sola? Sognate”.
Donald Trump sbaglia a intervenire con il suo stile da bullo nei confronti della Danimarca, ma - come sottolinea Mark Rutte - ha ragione sui problemi di sicurezza dell’Artico di fronte all’iniziativa di russi e cinesi.
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Su Politico Victor Jack scrive.
«Experts and intelligence reports largely dismiss those claims. But Rutte said there was “a risk that Russians and the Chinese will be more active” regionally. “All allies agree on the importance of the Arctic and Arctic security,” he said, “and currently we are discussing … how to make sure that we give practical follow-up on those discussions”».
Siamo andati avanti per mesi con notizie su navi russe e cinesi che tagliavano i cavi nel m...
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