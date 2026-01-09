Troppi buoni sentimenti per Jean Reno e il suo “amico pinguino”

La storiella da ChatGpt su un pescatore e un uccello acquatico. Il più bel film sugli anni di piombo, “Colpire al cuore”. “Vogliamo vivere!”, commedia capolavoro sul nazismo. “Delizia”, sciccheria e noia. I film (in streaming) della settimana
Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
Il mio amico pinguino ★★
Di David SchurmannAnno di uscita: 2024Dove vederlo: Prime Video
Bella confezione e buoni sentimenti. Jean Reno è un pescatore brasiliano che dopo un grave lutto entra in rapporto con un pinguino dopo averlo salvato dal petrolio. Tanti buoni sentimenti, forse un po’ troppi. Storia vera e filone già percorso da tanti omologhi: il film che combina il realismo del documentario con un po’ di fiction e parecchi effetti speciali. Reno parla poco, forse perché è l’unico del cast a non essere sudamericano, recita col pilota automatico ma è credibile. La storia è semplice semplice, la sceneggiatura sembra scritta da ChatGpt ed è ad uso e consumo di un pubblico di giovaniss...
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