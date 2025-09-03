Contenuto riservato agli abbonati

Trent’anni di battaglie sul giornale brigantino

Di Rodolfo Casadei
03 Settembre 2025
Sono andato dappertutto, da Mosul ad Aleppo, dal Darfur alla Nigeria, il narratore di tutte le varianti del jihadismo e di tutte le categorie di cristiani perseguitati
Rodolfo Casadei (Tempi)
Rodolfo Casadei (Tempi)

Tempi esiste ancora trent’anni dopo la sua fondazione, nonostante tanti nemici ed ex amici ne abbiano auspicato nel tempo l’estinzione, grazie al talento visionario e temerario di Luigi Amicone e al sostegno iniziale di chi gli fornì le risorse per partire. È però necessario spiegare che la sua visionarietà e quella che dall’esterno appariva come temerarietà (ma in realtà erano decisioni che nascevano dalla sua capacità di discernere le potenzialità delle persone) avevano poco a che fare con la direzione giornalistica e molto con la stoffa dell’educatore, che costituiva il dna della personalità di Gigi.
Nelle periodiche commemorazioni dopo la sua scomparsa è stata spesso evocata la risposta che diede a una domanda di don Luigi Giussani durante un’assemblea: il cristianesimo è un fatto, l’avvenimento di Dio che si fa uomo. Giustissimo, ma ancora più giusto sarebbe allargare il discorso e vedere in cosa si è tradotto questo riconoscimento nel corso della sua vita, compresi il modo di vi...

Luigi Amicone Luigi Giussani premium tempi 30 anni tempi agosto 2025

