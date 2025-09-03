Trent’anni di battaglie sul giornale brigantino

Tempi esiste ancora trent’anni dopo la sua fondazione, nonostante tanti nemici ed ex amici ne abbiano auspicato nel tempo l’estinzione, grazie al talento visionario e temerario di Luigi Amicone e al sostegno iniziale di chi gli fornì le risorse per partire. È però necessario spiegare che la sua visionarietà e quella che dall’esterno appariva come temerarietà (ma in realtà erano decisioni che nascevano dalla sua capacità di discernere le potenzialità delle persone) avevano poco a che fare con la direzione giornalistica e molto con la stoffa dell’educatore, che costituiva il dna della personalità di Gigi.

Nelle periodiche commemorazioni dopo la sua scomparsa è stata spesso evocata la risposta che diede a una domanda di don Luigi Giussani durante un’assemblea: il cristianesimo è un fatto, l’avvenimento di Dio che si fa uomo. Giustissimo, ma ancora più giusto sarebbe allargare il discorso e vedere in cosa si è tradotto questo riconoscimento nel corso della sua vita, compresi il modo di vi...