Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Tremila anni di attesa ★

Di George Miller

Dove vederlo: Sky

Basato sul racconto The Djinn in the Nightingale’s Eye di A. S. Byatt, a sette anni da Mad Max - Fury Road, George Miller confeziona un fantasy confuso, pieno di luoghi comuni a partire dal soggetto: durante un soggiorno in Turchia, una studiosa di racconti popolari si trova tra le mani un’ampolla di vetro che, dopo essere stata strofinata, libera un genio in grado di esaudire i suoi tre più grandi desideri, se solo lei ammettesse di desiderare qualcosa. Mix poco equilibrato tra gotico, fantasy, atmosfere orientali. Ritmo soporifero, buona confezione, morale scontata.

C’è ancora domani ★★★

Di Paola Cortellesi

Dove vederlo: al cinema

Immedia...