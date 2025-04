«Trattare sui dazi è l’unica soluzione conveniente per tutti»

Mette i dazi, li toglie, li abbassa, li alza. Cosa fa il presidente degli Stati Uniti? Capire cosa Donald Trump abbia in mente può essere molto facile e molto difficile al tempo stesso, ma per chi lo segue da tempo, come Simone Crolla, Consigliere delegato della Camera di commercio americana (AmCham), almeno non è una sorpresa. «È da almeno quarant'anni - dice Crolla a Tempi - che Trump ripete la sua idea sulle tariffe doganali». Alcune sue convinzioni, nel tempo, sono rimaste immutate. «Già nel 1987 comprò una pagina pubblicitaria sul New York Times per dire che gli Stati Uniti stavano sprecando il proprio denaro per proteggere alleati che avrebbero potuto farlo da soli. E nella sua intervista a Playboy nel 1990 spiegò che bisognava alzare barriere protezionistiche per preservare l'economia del Paese».

Per completare il ritratto, aggiunge il consigliere di AmCham, vanno aggiunti «due elementi che potremmo definire "psicologici". Il primo è che Trump è un signore di quasi ottant'anni d...