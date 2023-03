Non so se la ministra Eugenia Roccella poi ci ripenserà e quindi accetterà di incontrare i sindaci che le hanno chiesto un incontro per parlare delle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali, ma se non lo facesse, farebbe benissimo.

Dialogo, su cosa? I primi cittadini - tutti del Pd - di Milano, Napoli, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Bari hanno già fatto capire di volere usare l'argomento per fare battaglia politica. Hanno già indetto una manifestazione per il 12 maggio a Torino, hanno parlato espressamente di una road map per «il matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni così come previsto per le coppie eterosessuali», lo sdoganamento, di fatto, dell'utero in affitto.

Mamma nonna

Il tutto mentre arriva dalla Spagna la notizia che l’attrice Ana Obregon, 68 anni, è diventata mamma tramite maternità surrogata. Il paradosso è che, là, i socialisti sono contrari e, tra mille fumisterie tipiche dei socialisti, comunque hanno ben chiaro che l'utero ...