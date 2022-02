In modo inusuale e con tono aggressivo l'altro giorno il presidente della Conferenza episcopale tedesca, monsignor Georg Batzing, ha sollecitato le scuse del papa emerito Benedetto XVI. Riferendosi alle accuse di aver coperto quattro pedofili quando era arcivescovo di Monaco, Batzing ha detto durante uno show tv: «Deve pronunciarsi, non deve tener conto di quel che dicono i suoi consulenti e in sostanza deve dire la semplice frase: "Ho delle colpe, ho fatto degli errori"».

Accuse a Benedetto XVI

Eccoci. Se serviva una prova di quel che andiamo scrivendo da giorni (da giorni? da anni!), è arrivata con questa dichiarazione del capo della Cei tedesca. Non importa che le accuse a Benedetto siano tutte da provare, non importa che egli voglia bene capire di cosa è accusato, non importa che abbia già respinto gli addebiti, non importa che abbia già spiegato, non importa che abbia presentato una memoria di oltre 80 pagine. Non importa. Intanto ammetta gli errori, poche chiacchiere.

È ...