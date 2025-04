Tra il dire e il fare c’è di mezzo l’Atlantico. Tutte le difficoltà del riarmo europeo

Riarmare l’Europa? Più facile a dirsi che a farsi. Che il cosiddetto piano von der Leyen possa mobilitare 800 miliardi di euro di spesa militare nei paesi Ue è un’affermazione del tutto teorica. La Commissione europea ha intenzione di emettere nuovo debito comune per 150 miliardi di euro per finanziare prestiti a lungo termine, a cui gli Stati membri potranno ricorrere per aumentare i loro investimenti nel settore della difesa; gli altri 650 miliardi derivano dal calcolo secondo cui, approfittando del fatto che l’aumento di spesa militare realizzato a debito sarà scorporato dal rispetto dei parametri del Patto di stabilità, i paesi aumenteranno la loro attuale spesa per la difesa fino all’1,5 per cento del loro prodotto interno lordo nei prossimi quattro anni.

Differenze nell'aumento del debito

Anche i paesi per i quali sono già attive procedure d...