Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Asteroid City ★★

Di Wes Anderson

Dove vederlo: al cinema

Visto un film di Wes Anderson, li hai visti tutti. Virtuosismi tecnici, perfetta simmetria e costruzione della scena ma anche un terribile vuoto nella scrittura. In questo caso, l’espediente della narrazione metacinematografica (con Adrien Brody che a un certo punto dice di non sapere minimamente cosa sta recitando) è una cornice narrativa che lascia il tempo che trova. Anderson è tanto bravo nel girare quanto assolutamente disinteressato a raccontare storie e il fatto di coinvolgere un cast monumentale fa montare ancora di più la rabbia per un giochino che è autoreferenziale e si fa beffe delle aspettative del pubblico.

L’imprevedibile viaggio di ...