Top Gun: Maverick

Quel gran fico di Tom Cruise ci riporta negli anni Ottanta

Ci voleva proprio il filmone per tornare al cinema e un filmone vecchio stampo, sulla cui operazione in pochi avrebbero scommesso. Non noi di certo, che all’idea di un remake di un film peraltro non originalissimo della metà degli anni Ottanta guardavamo con sospetto. Al direttore di questo giornale avevo predetto: fa schifo sicuro. Anche perché di noiosi remake il cinema degli ultimi anni è pieno, forse per la mancanza di grandi sceneggiatori.

Era facile aspettarsi poco da questo Top Gun. Perché l’originale non è un capolavoro di finezza registica e psicologica. E poi perché sono passati 36 anni e con la pandemia di mezzo che ha congelato il film. E invece no. È un bel film, la giusta combinazione tra spettacolo e cinema vecchio stampo, gli omaggi diffusi al primo film di Tony Scott e agli anni Ottanta uniti a una storia verosimile quanto uno dei capitoli di Fast & Furious. Però è un film che ha...