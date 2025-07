Tendenze che non lo erano

Il crime ci ha preso la mano. È quasi sicuro che ogni persona incroci la parola “Garlasco” almeno due volte al giorno. Ma la pendenza della china è molto più ripida, con cortocircuiti assurdi. In questi giorni ci si può imbattere in un contenuto rilanciato da più testate, in quel gran calderone dello stile di vita. «Nell’annunciare la sua classifica dei 100 migliori nomi per bambini del 2025, BabyCentre UK ha notato una nuova tendenza verso nomi legati alla criminalità». La notizia sarebbe che i genitori inglesi, influenzati dalle serie crime, scelgono per i loro figli nomi di figure malvagie. Andando a vedere quali sono i nomi – letteralmente – incriminati si legge: Anna, Ted, Arthur, Rose.

Anche un lettore distratto si accorge che non sono nomi così assurdi, anzi sono normalissimi in Inghilterra. Uno su tutti: Arthur. Ma fino a che punto veniamo distratti e perché? Nessuno ha tempo di verificare queste parole buttate nel grande cesto delle notizie scrollate. Si legge un titolo, si tr...