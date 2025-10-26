Contenuto riservato agli abbonati

Siamo più giovani oggi di trent’anni fa

Di Leone Grotti
26 Ottobre 2025
30 anni di Tempi. Ragionevoli, non razionalisti. Non conservatori, ma progressisti alla C. S. Lewis. Mai clericali. E il bello deve ancora venire
Federico Palmaroli - Osho, Piero Vietti, Peter Gomez, Alberto Mingardi sul palco della festa di Tempi a Caorle, Premio Luigi Amicone
Uno degli incontri in piazza Vescovado, a Caorle, dell'edizione 2022

Quando nel 2017 Tempi ha interrotto le pubblicazioni dopo la messa in liquidazione della società, in cinque giornalisti ci siamo ritrovati a porci lo stesso interrogativo di Lenin: che fare? Arrendersi all’amaro epilogo di un’avventura esaltante o rimettersi al timone di un vascello dell’informazione in condizioni ancora più precarie di quando Luigi Amicone lo varò ormai trent’anni fa? Seguendo criteri e argomentazioni strettamente razionali, nel senso positivista che a questa parola danno gli “intellettuali” che vanno per la maggiore sui giornali come Odifreddi, avremmo dovuto lasciar perdere e cercarci un altro impiego. Ma allargando la ragione, come suggerì Benedetto XVI nel celebre discorso di Ratisbona, abbiamo guardato oltre i conti della calcolatrice e i dati dell’inesorabile calo delle vendite dei quotidiani e ci siamo chiesti se non ci fosse ancora bisogno in Italia di un giornale che avesse come unico manifesto l’invito paolino a vagliare tutto e a trattenere ciò che vale.
Ne...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati

Benedetto XVI Luigi Amicone premium tempi 30 anni tempi ottobre 2025

Articoli correlati

Scopri di più →