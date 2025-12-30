Una testata con gli speroni

La mattina dell’11 aprile 2024 mi sono resa conto (con orrore – sono pur sempre una quota rosa media) che erano 20 anni che lavoravo a Tempi. Ci sono arrivata negli anni del turboanarcoresurrezionalismo; Gigi Amicone, sigaretta in bocca, camicia slacciata color poltiglia di fenicottero, maniche rimboccate, camperos, mi aveva indicato una scrivania. - «Fratelli, compagni bastardi: la Cate la mettiamo al posto di Lele, tanto quel bastardo è disperso». - (voce fuori campo di un redattore): «Lele è in prestito per un anno al Foglio» - «Eh eh sì, a Roma, il bastardo. Però sei di fianco al Picci, che è a Napoli». - (voce fuori campo della segretaria): «Pietro lo hai mandato tu a Palermo!». - «Ah, eh, sì, sempre a divertirsi quell’altro bastardo. Mica come… come... lui lì, tu che sei sempre qui». - (voce fuori campo di “lui lì”): «Matteo. Piacere, sono il grafico». - «Il Teo! Mica come il Teo, grandissimo Matteo. E poi ci sono questo, quello…» (armeggiando alla macchinetta del caffè), «ma que...