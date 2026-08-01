Dai Giochi del Commonwealth all’eclissi. “Que sera, sera” ad agosto

Domenica 2 agosto Al via i Giochi del Commonwealth, manifestazione quadriennale (partì nel 1930 come Giochi dell’Impero britannico) di specialità sportive, con particolare attenzione a quelle più praticate nell’ex Impero tipo cricket e rugby. Un’altra iniziativa per tenere insieme i 56 stati storicamente legati a Londra (8 hanno come capo di Stato il sovrano inglese) nel Commonwealth, organizzazione che ha ancora una solida influenza nelle relazioni tra i cittadini delle ex colonie del Regno Unito. Boris Johnson cercò di rilanciarla dopo la Brexit, ma di fatto ha avuto più successo Donald Trump insultando canadesi, australiani e Keir Starmer. Venerdì 7 Si apre il Festival di Edimburgo. L’intera città diventa un palcoscenico per migliaia di spettacoli (spesso gratuiti) di cabaret, musica, danza, stand-up comedy. Ma è innanzi tutto la festa di un teatro che nasce come evento religioso: la tragedia da τραγος, il capro sacrificato ritualmente. Diventa poi anche, con Aristofane, una...