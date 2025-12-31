Te Deum laudamus perché mi hai salvato dai jihadisti

Questa testimonianza è stata raccolta con l'aiuto di padre Jean-Pierre Sawadogo, parroco della Cattedrale di Dori, in Burkina Faso, da due anni epicentro globale del terrorismo islamico. Mi chiamo Georges Maiga, membro della parrocchia della Cattedrale di Dori, sezione di Gomo. Quella che sto per condividere non è una storia che mi è stata raccontata. È la mia vita. È una ferita, ma anche una testimonianza della protezione di Dio. «Se è cristiano, lo uccideremo» Era il 27 novembre 2021. Nel nostro villaggio, i terroristi avevano imposto una tassa sugli animali. Nessuno aveva il coraggio di rifiutarsi di pagarla. Tutti si fecero avanti, con il cuore pieno di paura. Quel giorno, toccò a me. Quando arrivarono per identificare gli animali, gli informatori che li accompagnavano dissero: «Questi animali appartengono a Georges Maiga». In quel preciso momento, tutto cambiò. Il mio nome, Georges, attirò la loro attenzione. Si guardarono e dissero con una freddezza che non dimenticherò mai: «Se ...