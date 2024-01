Era il mese di febbraio 2022, quando due famiglie ci hanno contattato per la prima volta chiedendo di incontrarci, per saperne di più sull’Associazione La Mongolfiera. Essa era nata circa 11 anni prima, in Romagna (da cui sia io che mia moglie proveniamo, ora viviamo a Monza da 20 anni…), ed era stata fondata da Davide, un nostro carissimo amico che ha una figlia con disabilità. A partire da quel fatto così misterioso, accaduto nella sua famiglia, e dalla fede cristiana che lo ha investito, ha fondato un’associazione per aiutare economicamente famiglie nella stessa condizione, e per offrire loro un’amicizia. Essendo per noi un vero compagno di vita, lo abbiamo accompagnato sin dall’inizio di questa avventura.

Ed ora ecco, 11 anni dopo, due famiglie di Milano ci hanno contattato perché hanno letto il libro che abbiamo scritto nel decennale di vita dell’associazione. Sono curiose di saperne di più, perché entrambe hanno figli con disabilità...